GUIDONIA – Covid-19, così i cavatori aiutano chi è in difficoltà

Per far fronte all’emergenza Covid19 il Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano ha contribuito a sostenere cittadini e famiglie in difficoltà.

Lo spiega Filippo Lippiello, Presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano in un’intervista in edicola su Tiburno domani, martedì 14 aprile, con una panoramica sulla situazione del distretto industriale estrattivo.

“Malgrado la grave situazione di liquidità in cui versano oggi le imprese, il Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano ha implementato il programma di sostegno alle attività socioculturali del territorio già in atto da più di un anno e ha scelto in questo frangente, in prima istanza, di contribuire al fondo istituito dal comune e invitando le imprese di tutto il distretto industriale a contribuire ulteriormente”.

“Il nostro è un settore che opera da sempre nel mercato nazionale e internazionale. Questa crisi, che investe l’intero globo, ha sconvolto un possibile immaginario scenario futuro.

Inoltre, visto che le nostre aziende anche sospendendo la produzione devono comunque sostenere ingenti costi, necessari per poter consentire la ripresa delle attività in tempi rapidi, stanno giorno dopo giorno erodendo le proprie risorse economiche.

Pertanto, saremo posti di fronte ad una scelta veramente complessa per scommettere su una riapertura imminente rischiando un default, o in alternativa sospendere ogni tipo di costo rinunciando quindi a riaprire se non prima di circa otto mesi, rischiando in questo caso di uscire dal mercato internazionale.

Il futuro? Sarà possibile esclusivamente se saranno messe in campo delle strategie di sistema che vedano coinvolte le istituzioni e le parti sociali in maniera adeguata, cosa che purtroppo finora non si è vista”.