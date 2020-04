Calcio, la lodevole iniziativa del Villanova: destinati alimenti alla Caritas

di Valerio De Benedetti

Il mondo del calcio insieme per aiutare le persone in difficoltà, in questo periodo di emergenza per tutto il Paese. Tante le iniziative messe in atto, anche dalle società dilettantistiche del nostro territorio. L’ultima, ma non per importanza, è quella che ha visto protagonisti i ragazzi dell’ASD Ferraris Villanova 1956. Con un video pubblicato su Facebook, il presidente Fabio Trotto, aveva annunciato un’iniziativa partita lunedì scorso e che si è protratta fino a sabato, di raccolta beni alimentari per le persone in difficoltà. Tanti i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa dando il proprio contributo. Il raccolto è stato poi devoluto alla Caritas, che si occuperà di smistare gli alimenti alle persone più in difficoltà. “Senza dubbio è stato un grande successo l’ iniziativa che abbiamo portato avanti in questa settimana, abbiamo raccolto tantissimi prodotti alimentari di prima necessità. Sabato la dirigenza del Ferraris Villanova, con una rappresentanza di tifosi, ha ritirato i prodotti e li ha messi nelle mani sicure della Caritas di Villanova e della Parrocchia San Giuseppe Artigiano. La riuscita di questa iniziativa benefica è stata possibile grazie al grande cuore che la gente della nostra città dimostra di avere partecipando in massa a questo tipo di iniziative”, il commento soddisfatto della società.