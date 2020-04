Capena – Un nuovo positivo al Coronavirus.

E’ stato comunicato un nuovo caso di positività Covid 19 per un residente di Capena .

In totale 4 casi di residenti di cui abbiamo avuto

1 decesso ,

1 ( ricoverato da tempo in una struttura fuori Capena ) seguito da Asl della struttura in cui e’ ospite .

2 attualmente in quarantena domiciliare , seguiti dalla nostra Asl Roma 4 , attualmente in buone condizioni di salute .

Va a loro il nostro augurio per una pronta guarigione.

Il cittadino ,residente in altro comune, che aveva trascorso la quarantena a Capena e’ definitivamente guarito ed ha lasciato l’isolamento. Purtroppo i contagi , seppur a livelli minimi nella nostra zona , continuano ad esserci .

Occorre attenzione e rispetto delle regole che sono state prorogate sino al 3 maggio .

Le varie attività che sono state riprese devono essere svolte rispettando le giuste distanze , evitando assembramenti , usando mascherine per i luoghi chiusi ed i guanti qualora si tocchino cose . Dobbiamo contribuire con le nostre azioni a cercare di limitare il contagio .

Ci vogliono azioni responsabili concrete ed adeguate . Un consigli SEMPLICE che mi permetto di dare e’ che , prima di difenderci dagli altri . dobbiamo iniziare a capire che possiamo essere noi quelli che potrebbero trasmetterete il virus .

Così facendo , se ciascuno proteggesse gli altri , sicuramente saremmo tutti protetti . Restiamo a casa

Uscire per necessità

Restiamo distanti