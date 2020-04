Coronavirus: nasce l’Unità di crisi Odcec Tivoli-Covid 19 a supporto delle imprese e dei professionisti del territorio

La Giunta comunale di Tivoli ha approvato con delibera n.57 dello scorso 8 aprile lo schema di protocollo d’intesa con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli “per l’assistenza gratuita alle imprese del territorio relativamente alle misure economiche intraprese dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.

Le restrizioni imposte dal Governo a causa della emergenza sanitaria Covid 19 hanno generato sul tessuto economico locale un forte disagio. Le misure di sostegno messe in campo dal Governo per superare la crisi economica, determinata dall’emergenza sanitaria, non sono sempre chiare e di facile accesso, anche a causa della loro continua evoluzione normativa.

Per questo motivo si è sentita l’esigenza di fornire, gratuitamente, alla realtà imprenditoriale locale un valido interlocutore, professionale e qualificato, affinché, forniti i dovuti chiarimenti, si possano cogliere le opportunità emanate dal Governo in favore del tessuto economico nazionale. A tale scopo, il Comune di Tivoli e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili hanno siglato un protocollo d’intesa per la costituzione dell’Unità di crisi Odcec Tivoli-Covid19, il cui scopo sarà quello difornire assistenza gratuita e professionale ai cittadini, alle imprese e ai liberi professionisti che dovessero avere necessità di chiarimenti e informazioni qualificate sulle opportunità derivanti dal decreto legge “Cura Italia” dello scorso 17 marzo, nonché dagli ulteriori atti normativi emanati. Sempre a tal fine è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata (odcectivoli4tivoli@comune. tivoli.rm.it) per raccogliere i quesiti che le imprese e i professionisti vorranno rivolgere alla costituita Unità di crisi.

Il sindaco Giuseppe Proietti spiega:“Questo protocollo d’intesa firmato con l’Odcec – al quale va il ringraziamento della nostra comunità – fornisce un aiuto alle imprese tiburtine, uno strumento concreto di cui si sente un grande bisogno in un momento nel quale i provvedimenti governativi e regionali si susseguono a cadenza quasi quotidiana. Era necessario – aggiunge il sindaco – fornire alle imprese e ai professionisti un quadro chiaro e comprensibile degli strumenti adottati, per fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza sanitaria e fare quanto possibile per mettere il nostro tessuto produttivo in condizione di ripartire”.

“In momenti di emergenza ognuno deve fare la sua parte”, commenta il presidente dell’Odcec di Tivoli Gianluca Tartaro, “per questo l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli ha istituito una unità di crisi nell’ambito dell’iniziativa ‘ODCECTivoli4Covid’, mettendosi immediatamente a disposizione di tutti gli enti locali con un servizio di assistenza e consulenza gratuito da fornire ai cittadini e alle imprese che, tramite il Comune di Tivoli, avanzassero dubbi, domande, quesiti sulle tante norme emanate per gestire l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è stata strutturata in modo da rispettare il codice deontologico, non fornendo visibilità specifica ad alcun iscritto, essendo il Comune a occuparsi, tramite l’unità di crisi, di fornire le risposte alle richieste che perverranno dai cittadini e dalle imprese del territorio. Sono convinto, insieme al consiglio dell’Ordine, che in tali situazioni così nuove e straordinarie per tutti, sia assolutamente necessario mettersi al servizio della collettività”.

“L’iniziativa va ad arricchire lo ‘Sportello imprese’ del Comune di Tivoli, dando un maggiore supporto alle informazioni tecniche e amministrative, fondamentale per gli imprenditori e i professionisti per districarsi in questa situazione emergenziale”, spiega il consigliere incaricato per le Attività produttive Marco Colanera, “ringrazio il presidente dell’Odcec di Tivoli Gianluca Tartaro per l’impegno e la disponibilità nel realizzare il progetto”.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’Albo pretorio online disponibile sul sito del Comune (https://www.comune.tivoli.rm. it/).