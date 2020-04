Coronavirus: sono 21 i positivi al Covid-19 nel territorio tiburtino, 10 le persone guarite

In base ai dati forniti oggi dalla Asl Roma 5 nel territorio di Tivoli, sono 21 le persone che risultano attualmente positive al nuovo Coronavirus. Considerando i tre tiburtini purtroppo deceduti nelle settimane scorse e i 10 guariti dal Covid-19 (l’ultimo da conteggiare proprio nella giornata di oggi) il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel Comune di Tivoli è di 34 persone.

“Il numero degli attuali contagiati ci permette di fare una prima analisi, rapportando la situazione del nostro territorio a quella nazionale”, spiega il sindaco Giuseppe Proietti, “si può notare, infatti, che la percentuale dei guariti rispetto al totale dei contagiati in Italia è di quasi il 22%, mentre nel Comune di Tivoli è di circa il 30%. Questo evidenzia, con i numeri, che l’azione delle nostre forze sanitarie sul territorio e, in particolare, nell’ospedale di Tivoli, sta dando risultati importanti. Per questo ringrazio di cuore tutto il corpo sanitario e coloro che sono impegnati in prima persona”.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle quarantene, sono 18 le persone in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 58 quelle in quarantena fiduciaria domiciliare, per un totale di 76 persone. Da specificare che nel gruppo delle quarantene domiciliari rientrano anche 28 residenti dell’edificio di via Maremmana Inferiore, nel quale vivono da circa tre mesi persone in particolare stato di disagio fisico e sociale (e tra le quali nei gironi scorsi si è registrato un deceduto, che è risultato poi positivo al Covid-19), tutte sottoposte a tampone e tutte risultate negative. I 28 presenti nell’edificio di via Maremmana usciranno dalla quarantena –formalmente sollecitata dal forte intervento dell’amministrazione comunale di Tivoli -, se non manifesteranno sintomi riconducibili al virus, lunedì 20 aprile.

“Ringrazio tutti i tiburtini per quello che stanno facendo, per l’impegno che mettono nel rispettare le disposizioni delle autorità governative e sanitarie e per lo sforzo di sopportare tante limitazioni alla loro vita quotidiana e lavorativa”, commenta il sindaco, “il mio invito è di continuare sempre a rispettare le attuali norme, i divieti e le raccomandazioni adottate a tutti i livelli per contrastare l’epidemia: soltanto così potremo presto, spero, uscire da questa situazione e tornare – anche se gradualmente – alla nostra vita normale”.