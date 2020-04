Mentana – Registrati oggi altri due casi di positività.

É giunta oggi la comunicazione da parte della Direzione Generale della ASL di 2 soggetti, residenti nel territorio del Comune di Mentana, risultati positivi al tampone naso – faringeo del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).

La ASL ha comunicato, inoltre, che è in fase di svolgimento l’indagine epidemiologica, della quale si occupa la stessa ASL per competenza.

Sempre la ASL ha comunicato che dei due soggetti uno è un operatore sanitario. Entrambi i casi sono isolati presso il proprio domicilio.

I casi dell’ultimo periodo sono tutti riferibili ad operatori sanitari e sociosanitari o a familiari di persone già risultate positive in precedenza.