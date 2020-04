Sport e Salute, migliaia di richieste per il contributo di solidarietà

di Valerio De Benedetti

Oltre 500mila persone si sono collegate nei primi due giorni con il sito di Sport e Salute per richiedere il contributo di solidarietà di 600 euro previsto per i collaboratori sportivi, e molte altre hanno continuato a farlo anche nei giorni successivi. Questo sarà il primo intervento di sostegno diretto (stanziati dal Governo 50 milioni di euro) per chi lavora nelle palestre, nelle piscine e negli enti di promozione sportiva. Il Ministro Spadafora si è impegnato per trovare nuovi fondi e aiutare tutti. La piattaforma telematica ha retto bene, tra l’altro dal 7 aprile è anche possibile inviare un SMS al numero 339/9940875 con il proprio codice fiscale per ottenere un appuntamento necessario per registrarsi alla piattaforma di Sport e Salute e presentare la domanda sul sito, in modo da smaltire il traffico che si sarebbe creato.

