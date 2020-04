Arrivano i test sierologici, il comune di Agosta contribuisce allo screening di massa della popolazione

Il comune di Agosta sta organizzando una iniziativa di screening di massa, utilizzando un Test rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM diretti contro il virus 2019-nCov.

“L’Amministrazione Comunale sta predisponendo un’iniziativa di Screening di massa con effettuazione di Test Sierologici nCov IgG/IgM, per un monitoraggio ed un’azione preventiva a tutela della popolazione – fa sapere l’amministrazione comunale – Il costo per ciascun Test è di € 20,00 e l’Amministrazione Comunale si farà carico di € 5,00. Si può esprimere la propria adesione con due modalità, entro e non oltre il 21/04/2020”.

È possibile scaricare ed inviare il modulo di adesione debitamente compilato all’indirizzo e-mail covid19@comunediagosta.it;

Per chi invece non ne ha la possibilità, è possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero 388 466 1030.

I Test si svolgeranno presso i locali della Scuola Media di Agosta e potranno fare richiesta esclusivamente i residenti ed i domiciliati nel Comune di Agosta.

In base anche alle richieste pervenute, saranno poi stabiliti giorno e orario in cui saranno effettuati i Test e se ne darà opportuno avviso.

Trovate qui avviso, informativa e modulo per il consenso ⤵

http://www.comunediagosta.it/news/avvisi/iniziativa-di-screening-di-massa-test-rapido-la-rilevazione-qualitativa-di-anticorpi-igg