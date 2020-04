Capena: nuovo caso di positività, il totale sale a quattro

COMUNICATO DEL SINDACO BARBETTI

La Asl roma 4 ha comunicato un nuovo caso di positività tra i residenti nel comune di Capena

Il paziente non ha avuto necessità di ricovero e svolgerà la quarantena presso il domicilio , seguito dal Servizio di Sorveglianza della Asl e dal proprio medico .

Auguriamo una pronta e veloce guarigione .

In totale abbiamo attualmente 4 casi

( ed un paziente deceduto nei giorni scorsi come già comunicato ).

Purtroppo in tutta l’area di Roma Nord si stanno aggiungendo dei casi che seppur sporadici indicano che il contagio e’ ancora possibile.

Per questo è’ importante rispettare le regole , le uscite farle solo se necessarie , e soprattutto mantenere le distanze in particolare modo nei luoghi chiusi . Usare le mascherine .

Grazie per la collaborazione