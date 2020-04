Subiaco – Aggiornamento sui casi di positività.

Covid-19, Subiaco: 2 nuovi guariti. In arrivo sostegno economico per il pagamento delle locazioni

La Asl Roma 5 comunica la guarigione di 2 degli 8 casi positivi riscontrati a Subiaco, facendo salire a 5 il numero totale dei guariti.

“Una bellissima notizia.” Commenta il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia.

Ulteriori aggiornamenti riguardano l’attivazione del punto mobile per tamponi presso l’Ospedale “Angelucci” di Subiaco: una struttura posta all’esterno del presidio ospedaliero e rivolta all’esame dell’intero personale medico della Valle dell’Aniene e dei cittadini individuati dal Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.

Infine, in pubblicazione l’avviso per accedere al sostegno economico rivolto ai cittadini in difficoltà per il pagamento delle locazioni.