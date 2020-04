TIVOLI – Covid-19, nonno terribile scappa al controllo e picchia gli agenti: “Io so’ matto”

Quando ha visto gli agenti ha tentato di dileguarsi a passo svelto, ma una volta “braccato” è passato alle maniere forti: pugni e calci per sfuggire al controllo.

Per questo oggi pomeriggio, mercoledì 15 aprile la Polizia locale di Tivoli ha denunciato un 79enne per tentata fuga, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo le prime informazioni raccolto, tutto è accaduto verso le 17 di oggi a Tivoli Terme dove due agenti – un uomo e una donna – effettuatavano l’attività di controllo sul territorio per il rispetto dei divieti di spostamento e delle norme di distanziamento sociale per contrastare il contagio da Coronavirus.

Ai due agenti non è sfuggito l’anziano che in quel momento passeggiava in compagnia di un’altra persona, per questo è stato intimato loro l’alt per l’identificazione e la verifica dei giustificati motivi sull’autocertificazione.

A quel punto il “nonno terribile” si è dato alla fuga rincorso dai vigili in supporto dei quali è sopraggiunta una pattuglia dal Comando di via Monte Vescovo. Una volta raggiunto, il 79enne non si sarebbe dato per vinto e urlando “Io so’ matto” avrebbe sferrato pugni e calci contro gli agenti. Soltanto con l’arrivo dei rinforzi il “nonno” è stato bloccato e accompagnato al Comando per le formalità di rito.