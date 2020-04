La Fase 2 del coronavirus: ipotesi a go-go

Lo abbiamo visto e sentito tutti: la desiderata Fase 2 che aprirà (un po’) le porte delle nostre case e riporterà le aziende in attività, ha diversi scenari ipotizzati dagli economisti. Tra questi ne colpiscono due, un bel po’ diversi (del resto gli stessi esperti si trovano ad esplorare mondi sconosciuti, situazioni mai viste prima di oggi). La prima riguarda i prezzi fermi e nessuna corsa ai consumi, cioè non spenderemo per la paura di perdere quello che ancora abbiamo (ma c’è anche la possibilità che i prezzi si abbassino molto per ingolosire le vendite), con una ripresa strangolata dalla deflazione. La seconda, e capofila è la Goldman Sachs, la più famosa banca d’investimenti al mondo, prevede invece prezzi super e conseguente costo della vita salato, salatissimo, ai livelli degli anni 80, con un carrello della spesa molto pesante. Con inflazione al galoppo che forse sarà relativamente rallentata dalle vendite online. Ma davvero è tutto da vedere.