Tivoli: 1 nuovo contagio

L’amministrazione comunale di Tivoli informa che oggi c’è un nuovo contagiato Sono così in totale 35 dall’inizio dell’emergenza i positivi al nuovo Coronavirus (di cui tre persone purtroppo decedute), 11 i guariti e 21 i contagiati attuali.

✅Per quanto riguarda il nuovo e unico caso positivo di oggi, è un operatore sanitario impiegato in una struttura ospedaliera non ricompresa nel territorio, e che fa salire complessivamente a 8 gli operatori della sanità residenti in città, risultati positivi al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tutti (eccetto uno) dipendenti di strutture ospedaliere che non si trovano a Tivoli. È un tributo alto quello che i nostri operatori sanitari stanno pagando a Tivoli come nel resto d’Italia, a loro ogni giorno di più il Comune rivolge la sua riconoscenza e la sua vicinanza.