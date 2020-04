Via libera agli agricoltori per hobby, Novelli: “Intervento richiesto in Commissione”

“Con l’ordinanza regionale di ieri 15 aprile la Regione Lazio ha autorizzato lo spostamento degli hobbisti agricoli per curare il proprio orto sia all’interno del Comune di residenza che nei Comuni limitrofi. Una possibilità estesa anche agli allevatori di animali da cortile”- spiega Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

Una decisione sollecitata a più riprese dal Presidente Novelli e dal Consigliere Regionale Loreto Marcelli, consci del rischio che molti terreni o gli stessi animali venissero abbandonati.

“Gli hobbisti agricoli sono coloro che coltivano i terreni per il sostentamento familiare e non per fini commerciali come le aziende agricole- dichiara Novelli- e, quindi, alla luce delle nuove restrinzioni, temevano di non potersi recare al proprio orto con il rischio concreto dell’abbandono dei terreni agricoli. Lo stesso rischio era previsto per gli animali e, quindi, tutto questo andava scongiurato. Ho sollevato la questione nell’ultima Commissione Agricoltura e Ambiente e ho anche sollecitato l’Assessore a prendere in tempi brevi una decisione. Il collega Marcelli ha posto alla mia attenzione una recente ordinanza della Regione Toscana rivolta propria a risolvere questo problema che ho, a mia volta, riproposto all’Assessore Onorati”.

Un risultato frutto di un efficace lavoro di moral suasion che è stato preso in considerazione.

“Un’opposizione costruttiva deve fare proposte al fine di risolvere i problemi dei cittadini- conclude il Presidente- quindi accolgo con favore questa scelta che va nella direzione che auspicavo e richiedevo con forza, raccogliendo anche in questa circostanza le istanze che provenivano dal territorio e dai cittadini”.