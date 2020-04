Guidonia, audio truffa su Whatsapp: la Protezione Civile avverte i cittadini

di Valerio De Benedetti

Un audio Whatsapp, l’ennesimo, per truffare i cittadini, attraverso donazioni a un IBAN sconosciuto. La Protezione Civile di Guidonia con un comunicato ha avvertito tutti sull’ultima trovata di alcuni per ingannare i cittadini guidoniani.

Il Comunicato

In qualità di Presidente dell’ODV – N.V.G prendo le distanze da chiunque chieda contributi per la Protezione Civile di Guidonia Montecelio.

Questa mattina mi è stata inoltrata una nota audio che gira su WhatsApp, ove si chiede agli studenti delle scuole superiori di versare la quota prevista per il pranzo dei cento giorni alla Protezione Civile di Guidonia Montecelio, cosa falsa. L’Amministrazione comunale della Città di Guidonia Montecelio ha attivato l’IBAN della raccolta fondi per far fronte all’emergenza Covid-19, invitiamo i Cittadini, che volessero fare una donazione, ad utilizzare l’iban che troverete in fondo e diffidiamo chiunque chieda offerta a nome della Protezione Civile di Guidonia Montecelio.

Stiamo lavorando senza sosta per assistere la Cittadinanza, vi invitiamo a non uscire di casa se non essenzialmente costretti; Continuiamo a tenere duro e vedremo la luce in fondo al tunnel nel più breve tempo possibile, vi lasciamo i nostri contatti per qualunque esigenza: 0774.301520

IBAN per effettuare donazioni:

IT72U0103039150000001624747

Intestato a: Comune di Guidonia Montecelio

Causale: Emergenza COVID 19

Banca: Monte dei Paschi di Siena

Il Presidente N.V.G. – PROTEZIONE CIVILE GUIDONIA MONTECELIO

BACCEI Raoul