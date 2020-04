Monterotondo: nonostante il Covid e i domiciliari, andava comunque in giro

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Monterotondo anche nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato una 32enne residente allo Scalo, con precedenti per reati contro il patrimonio e rapina, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era stata sottoposta. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni della misura, puntualmente documentate dai Carabinieri che hanno richiesto e ottenuto l’ordinanza di aggravamento. Nei confronti della donna è stato notificato anche un’altra ordinanza di carcerazione, emessa dal Tribunale Roma, secondo la quale dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di rapina commesso a Monterotondo nel 2018. L’arrestata è stata portata nel carcere di Rebibbia.