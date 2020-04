La direzione sanitaria della Asl Roma 5 ha comunicato che a Tivoli oggi c’è un nuovo caso di positività al Covid-19 e un nuovo guarito; restano così 21 i positivi attuali al Coronavirus nel Comune di Tivoli, per un totale complessivo di 36 persone contagiate dall’inizio dell’emergenza – di cui purtroppo tre sono decedute – e 12 per fortuna guarite. Per quanto riguarda le quarantene, sono nel complesso 64, di cui 11 in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 53 in quarantena fiduciaria domiciliare.