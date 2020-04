Incendio su Monte Ripoli, a Tivoli. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ed in azione, per spegnerlo, sono intervenuti i volontari della protezione civile di Tivoli che hanno smesso, per un momento, la raccolta e la distribuzione dei generi di prima necessità per i tiburtini in difficoltà. Diverse squadre dell’Avrst e dei Gos sono all’opera e, per raggiungere alcuni fronti, sono scesi dal belvedere sulla sommità del Monte.