Appartamento a fuoco, paura al centro di Monterotondo

Incendio questa mattina in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre livelli, in via Oberdan a Monterotondo. A dare l’allarme una donna di 63 anni che ha visto il fumo uscire dal frigorifero che aveva in camera da letto. In pochi minuti si sono sprigionate le fiamme che si sono propagate rapidamente al resto della casa e lei è scesa in strada.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Monterotondo e i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non risultano feriti. L’appartamento che non ha riportato danni strutturali è andato completamente distrutto. Le altre due famiglie che abitano nel palazzo sono riuscite invece a tornare nelle proprie case.