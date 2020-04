Tivoli, al via da stamattina la consegna dei buoni spesa

Al via da questa mattina la consegna a domicilio del primo lotto di buoni spesa destinato – grazie ai fondi messi a disposizione dal Dipartimento Protezione Civile e dalla Regione Lazio – alle persone che hanno subito un duro contraccolpo economico a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Si tratta di una prima tranche di 456 buoni spesa consegnati a partire da domattina ad altrettanti nuclei familiari per un totale di 1.300 persone circa.

La consegna avverrà a cura delle cooperative che collaborano con il settore dei Servizi sociali.