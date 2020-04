TIVOLI – Corre, cucina e gioca a carte: i 100 anni del Bersagliere – VIDEO

Ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale restando invalido. E’ stato prigioniero dei tedeschi per due anni in un Campo di Concentramento. Ha perfino sconfitto la Spagnola. Eppure è arrivato al secolo di vita pimpante, arzillo e pieno di interessi. Come ogni bersagliere che si rispetti.

Si chiama Mario Beccaceci e oggi, sabato 18 aprile, compie cent’anni. Un compleanno diverso dagli altri, perché a causa del Coronavirus non ha potuto riunire la famiglia nella sua casa ai Lotti Antonelli a Tivoli Terme per spegnere le candeline tra i baci e gli abbracci di figli, nipoti e pronipoti.

