Tivoli, Proietti: “Il punto mobile per i tamponi è aperto solo a persone già contattate dalla Asl”

Tivoli, 17 aprile 2020 – “In merito a notizie non veritiere e non controllate che si stanno diffondendo in queste ore attraverso chat di whatsapp e social network, secondo le quali si attiverebbe domenica prossima 19 aprile nella “Città dello sport” degli Arci a Tivoli un punto mobile per eseguire esami con tampone per accertare la positività o meno al Covid-19, confermo l’apertura del “tamponi drive-in”, ma smentisco categoricamente che sia aperto per l’accesso di tutta la popolazione. I tamponi, in questa sede, saranno invece eseguiti esclusivamente sulle persone già convocate direttamente dalla Asl Roma 5: si tratta o di operatori e operatrici sanitarie o di persone che si trovano in regime di quarantena sanitaria fiduciaria o di autoisolamento già comunicato all’autorità sanitaria. Si prega perciò di non recarsi domenica nella sede della ‘Città dello sport’ se non si rientra in queste tipologie di condizioni. Ripeto: gli interessati sono già stati contattati dalla Asl. Gli accessi saranno vigilati dalle forze dell’ordine.

Il punto mobile, tra l’altro, si aggiunge a quello che la Asl Rm5 ha già aperto da tempo al Car (Centro agroalimentare romano) e la sua gestione è responsabilità dell’Unità di crisi Roma 5. Il Comune, semplicemente, ha messo a disposizione l’area più rispondente ai requisiti richiesti dalla Asl”.

I SERVIZI MESSI IN CAMPO​

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).

