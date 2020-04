Oggi alle ore 18 dalla Torre Civica del comune di Fonte Nuova verrà diffusa la canzone Allelujah. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad “affacciarsi dalle finestre per rivolgere un pensiero a chi non ce l’ha fatta, a chi sta soffrendo e a chi combatte giorno per giorno affinché tutto questo finisca presto”.

“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.” KHALIL GIBRAN