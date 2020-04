Monterotondo – I commenti alla diretta della messa.

Come annunciato dal sindaco Varone, alle ore 9:00 di oggi si è svolta la cerimonia per portare una preghiera e una benedizione ai defunti.

Il sindaco stesso, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ha partecipato alla cerimonia tenuta dai cinque parroci di Monterotondo.

In totale, i commenti di chi ha assistito alle due dirette sono stati 606. Il numero denota la larga partecipazione della cittadinanza, grata a chi ha regalato l’opportunità di sentirsi vicino ai propri cari tramite la preghiera. C’è chi ha espresso l’orgoglio di essere appartenente alla comunità di Monterotondo, sottolineando che “l’incontro delle forze laiche e religiose danno la carica giusta per sopportare questo particolare momento”, e chi ha commentato trascrivendo un pensiero o un eterno riposo, indirizzati ad un defunto in particolare. Fra le “preghiere” sono comparse anche quelle di riaprire presto i cimiteri.

La cerimonia, trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Monterotondo, si è conclusa con un corale “Rendiamo grazie a Dio”.