Quarantena in bellezza – quattro maschere bio fai da te da provare!

Molti ingredienti che usiamo abitualmente in cucina hanno proprietà rigeneranti e benefiche per pelle e capelli, piccoli segreti i bellezza tutti da scoprire. Ad esempio, sapevate che il cacao dona luminosità alla pelle, l’olio di cocco morbidezza ed elasticità, il limone purifica i pori?

Ecco quattro deliziose maschere bio pronte in cinque minuti, a partire da ingredienti semplici e naturali tutte da provare!

SCRUB PER VISO CACAO E MANDORLA

Perfetta per una pelle delicata e disidratata, ha un’azione emolliente e illuminante: l’olio di mandorla dona elasticità mentre il cacao luminosità

INGREDIENTI

1 cucchiaio di cacao in polvere

3 cucchiai di olio di mandorle dolci

APPLICAZIONE miscela il tutto, applica sul viso per qualche minuto e risciacqua

BALSAMO LABBRA AL COCCO E MIELE

Labbra che tendono a screpolarsi e seccarsi? Con questo balsamo saranno più liscie e morbide.

INGREDIENTI

2 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di zucchero di cocco

1 cucchiaio di miele

APPLICAZIONE mescolare finchè non si forma una pasta granulosa. Lasciar riposare in frigo per 2 giorni (per far raggiungere la giusta consistenza). Applicare uniformemente sulle labbra massaggiando per 5 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

MASCHERA VISO ALBUME D’UOVO E LIMONE

Per un effetto elasticizzante e purificante, contro i punti neri e le imperfezioni. L’uovo lascia la pelle nutrita e levigata e aiuta ad aprire i pori così è più facile per la tua pelle eliminare le impurità.

INGREDIENTI

1 uovo

Succo di limone

APPLICAZIONE separare l’albume dal tuorlo e montare l’albume fino a ottenere una consistenza schiumosa. Aggiungere il succo di limone e montare fino ad ottenere una spuma. Applicare sul viso e lasciare agire 15 minuti. Risciacquo in acqua tiepida.

MASCHERA AL MIELE PER CAPELLI CHIARI

Nutri, illumina e schiarisci i tuoi capelli biondi con la maschera al miele

INGREDIENTI

Mezzo bicchiere di olio di oliva

Mezzo bicchiere di miele

APPLICAZIONE mescola fino ad ottenere un composto cremoso. Applica sui capelli umidi e distribuisci uniformemente. Avvolgi la testa con una pellicola trasparente e lascia riposare per 30 minuti. Il miele ha un effetto schiarente naturale, come la camomilla: più tempo lascerai in posa più i capelli si schiariranno! Risciacqua con uno shampoo.