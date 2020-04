San Polo dei Cavalieri, nessun nuovo contagio e un guarito

Il sindaco di San Polo dei Cavalieri Paolo Salvatori ha fatto il punto stamattina sui casi di Coronavirus in paese. Dalla Asl Roma 5 è stata comunicata la guarigione di una delle persone che risultavano contagiate, mentre non risulta nessun nuovo caso di positività/quarantena/isolamento segnalato dalla stessa ASLROMA 5.

“Un ringraziamento alla Guardia Faunistica Ambientale e all’amico Francesco De Santis per la donazione di generi alimentari a favore di soggetti sociali più deboli o esposti – aggiunge Salvatori – Avanti così: uniti, solidali, responsabili… utili gli uni agli altri”.