TIVOLI TERME – Distribuzione gratuita di mascherine e disinfettanti in pizza della Queva

Comunicato Stampa

Mercoledì 22/04 alle ore 09.30 alcuni operatori del Centro Diurno Nautilus, distribuiranno gratuitamente in piazza della Queva a Tivoli Terme: mascherine protettive, disinfettanti, guanti e materiale informativo.

Il Centro Diurno Nautilus è un Servizio rivolto a persone con problematiche di Tossicodipendenza e/o Alcolismo, è finanziato dalla Regione Lazio e Asl Rm5.

L’iniziativa promossa dalle Cooperative Sociali Onlus –Capofila Coop. Acquario 85-, che gestiscono il Centro Nautilus in Tivoli Terme, si inserisce nelle azioni di contrasto alla diffusione del Covid 19. Il materiale di profilassi sanitaria insieme al decalogo del comportamento da tenere, è rivolto principalmente alle persone che si trovano in stato di disagio e in difficoltà.

Descrizione sintetica delle attività dalla Cooperativa Sociale Acquario 85 Onlus e del Centro Nautilus

La Cooperativa Sociale Acquario 85 nasce nel 1985 ed è un attore sociale che opera per gran parte delle sue attività nel comprensorio di Nuovo Corviale a Roma, ma anche in Provincia.

Il personale della cooperativa è costituito prevalentemente da psicologi e psicoterapeuti qualificati e regolarmente iscritti all’Ordine degli psicologi.