Fonte Nuova: tra buoni spesa e cassa integrazione, storie di famiglie alle prese con la crisi

Sono circa 900 su un totale di 1.250 protocollate, le domande relative ai buoni spesa elaborate dal comune di Fonte Nuova. Nello scorso week end è salita a 760 la consegna effettuata in collaborazione con gli uomini della Protezione Civile, così come già avveniva con i pacchi alimentari destinati alle famiglie del Comune di Fonte Nuova in difficoltà economica. Non è stato fissato un termine perentorio per presentare domanda. Il Comune ha già provveduto a stampare buoni per un valore di oltre 200mila euro, oltre ai moduli per inoltrare la domanda che Vigili e Protezione Civile hanno consegnato e continueranno a consegnare a domicilio alle famiglie che non hanno modo di inoltrare la domanda attraverso i canali suggeriti, ovvero via pec (sociale@cert.fonte-nuova.it), e-mail (segretariatosociale@fonte-nuova.it, o whatsapp (al 339 8763 301).

L’ammontare complessivo degli stanziamenti a disposizione del Comune è pari a 407.202,99 e non è stata fissata una scadenza per presentare il modulo per accedere al beneficio. Sarà sempre la Protezione Civile a distribuire presso il domicilio dei beneficiari i buoni o dei pacchi alimentari, il cui ammontare è calcolato in 100 euro per i nuclei da 1 a 2 componenti, 200 euro per quelli da 3 a 4, e 300 euro per quelli da 5 in su. I buoni saranno erogati una tantum.

Tra gli altri servizi erogati in questo periodo c’è il potenziamento del Pronto Farmaco (con 23 assistiti) e l’attivazione della Spesa a domicilio (circa 40 assistiti).

Nel servizio in edicola su Tiburno di martedì 21 aprile, le storie delle famiglie che stanno toccando con mano la difficoltà della crisi.