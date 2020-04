Wang Xudong, direttore generale del “Palace museum” della Città Proibita, scrive Giuseppe Proietti

Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ringrazia Wang Xudong, direttore generale del ‘Palace museum’ della Città Proibita per la lettera inviata al comune di Tivoli. Il direttore Wang Xudong aveva programmato di essere a Tivoli lo scorso gennaio, viaggio annullato proprio in concomitanza del sorgere e dilagare in Cina della grave emergenza sanitaria Covid-19.

Due città – Tivoli e la Città Proibita – tanto diverse e, però, particolarmente legate da vari elementi, come il fatto di ospitare entrambe più di un sito iscritto nella lista dei beni materiali dell’Unesco e che, dunque, sono patrimonio mondiale dell’umanità. Non solo: la più piccola Tivoli e la metropoli Pechino si fondano sulla loro antichissima cultura.

“È un onore per Tivoli – dice Proietti- essere considerata una presenza storica d’interlocuzione con la cultura cinese. Grazie di cuore, dunque, al direttore generale Wang Xudong per averci rivolto un pensiero di vicinanza e di speranza in questo contesto di emergenza che accomuna le due diverse comunità. Rinnovo, – continua il sindaco – l’invito al direttore a venire a Tivoli quando avremo superato l’epidemia ” Inoltre aggiunge: “Ringrazio il direttore anche per averci invitato al quinto “Taihe Forum sulla salvaguardia delle antiche Civiltà del Mondo”, organizzato in occasione del 600mo anniversario della Città Proibita, che si celebrerà proprio nel ‘Palace museum’.”