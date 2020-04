In bici a Villa Borghese, ma era residente a Guidonia Montecelio

Durante il fine settimana, un ciclista di 46 anni residente a Guidonia Montecelio è stato multato dalla Polizia di Roma Capitale a Villa Borghese. L’uomo, oltre ad aver violato il divieto di accesso ai parchi e ville storiche della Capitale, non ha tenuto conto delle limitazioni previste per gli spostamenti da un Comune ad un altro.

In totale, sono 163 gli illeciti rilevati in questo fine settimana da parte delle pattuglie sul territorio capitolino, principalmente per spostamenti privi di motivi validi o inattendibili, come chi ha dichiarato di andare a fare la spesa ma in orario di chiusura delle attività commerciali.