IN EDICOLA – La fantasia ci salverà

Parola d’ordine per affrontare la quarantena: “fantasia”. Questa settimana su Tiburno Società ci avete raccontato i vostri passatempi preferiti e le vostre giornate all’insegna della creatività.

C’è l’istruttrice Cristina Sasso, che ha trasformato il salotto di casa in una palestra per allenarsi nella Pole Dance. Lea Speciale, mamma in smart working e clown dottore, che trova il tempo per leggere favole online ai bambini, per aiutare i genitori a prendersi una piccola pausa. C’è la tiburtina Carmela Petrone, che si dedica all’arte della cesteria e Stella Lettieri, di Guidonia, che dall’inizio della quarantena ha sfornato decine di dolci e ciambelloni. Infine c’è Johnatan Biasciucci, che nel suo garage a Monterotondo sta costruendo una moto personalizzata dedicata alla resistenza degli italiani contro il Covid, si chiamerà “Dream to Liberty”.

Le vostre storie su Tiburno, in edicola da domani martedì 21 aprile.