Lo sai che: l’antipapa Vittore IV apparteneva alla famiglia dei signori di Montecelio

Oggi ricorre la morte di Ottaviano dei Crescenzi Ottaviani, noto anche come Ottaviano de’ Monticelli che fu antipapa dal 1159 fino alla sua morte, in opposizione a Papa Alessandro III. Rammentiamo che con antipapa si intende una persona eletta Papa della Chiesa Cattolica secondo procedure non previste dal diritto canonico. La Chiesa cattolica, quindi, considera l’antipapa un usurpatore. Nato a Tivoli nel 1095, appart eneva alla famiglia romana dei Crescenzi Ottaviani, signori di Montecelio. Nell’elezione papale del 7 settembre 1159 il collegio cardinalizio si divise in due fazioni, una maggioritaria, composta da 24 cardinali e seguace della politica antimperiale di Papa Adriano IV, che elesse papa il cardinale Rolando Bandinelli con il nome di Alessandro III, ed una minoranza (sei cardinali) propugnanti invece una politica filo imperiale, che elesse il cardinale Ottaviano de’ Monticelli con il nome di papa Vittore IV. L’imperatore Federico inizialmente non si pronunciò sulle modalità della elezione, anzi tentò di ricomporre lo scisma, convocando un concilio a Pavia che si tenne nel febbraio del 1160. L’assise confermò l’elezione di Vittore, che si era sottoposto all’esame dei rappresentanti della Chiesa. Vittore IV morì a Lucca il 20 aprile 1164 e gli succedette un nuovo antipapa: Pasquale III.