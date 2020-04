MONTEROTONDO – Zero contagi e un guarito

Continua il trend positivo per Monterotondo: zero nuovi casi positivi per il quarto giorno consecutivo. Oggi è stato annunciato anche un guarito

Il comunicato del sindaco Riccardo Varone:

Buonasera a tutti/e.

Oggi una doppia buona notizia sia a livello Comunale dove abbiamo avuto la comunicazione di una nostra giovane concittadina che è ufficialmente guarita, sia a livello regionale in quanto il numero delle persone positive è stato di 60 ed è il numero più basso da oltre un mese dell’emergenza!

Dobbiamo però tenere ALTA LA GUARDIA!

Questi numeri dimostrano che le misure funzionano e che è possibile iniziare a costruire il nostro futuro.

Il CoronaVirus è dunque un nemico molto pericoloso, ma che si può fermare!

Oggi ho partecipato ad una videoconferenza con altri rappresentanti Istituzionali e con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: si sta lavorando per iniziare a stabilire le nuove regole, chiare e semplici, sul distanziamento sociale nei luoghi che frequentiamo abitualmente, ma anche per la produzione, il commercio, l’artigianato, ecc..

Nel frattempo oggi abbiamo consegnato a circa 160 nuclei familiari di nostri cittadini, ulteriori buoni spesa relativi al secondo avviso che sarà completato entro mercoledì, dopo aver ricevuto 478 nuove domande di richiesta di buoni spesa.

Domani ho convocato gli Assessori per una giunta e stabiliremo come utilizzare le ultime risorse finanziarie disponibili per aiutare le famiglie in difficoltà concesse dal Governo e Regione Lazio. A domani. Riccardo