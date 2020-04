Dopo anni di battaglie in tribunale, si è arrivati a una data spartiacque per lo Stadio Comunale di Guidonia. A giugno la concessione all’ACD Guidonia scadrà e difficilmente sarà rinnovata. Al Comune, proprietario dell’impianto, mancano però i fondi per il rifacimento del terreno di gioco e per rimettere in sesto l’impianto. Si studiano diverse soluzioni per il futuro, ma servono investitori.

