Era uno degli uomini più conosciuti a Guidonia Montecelio. Da oltre vent’anni ogni martedì diffondeva oltre trecento copie del nostro settimanale.

Commercianti, professionisti, dipendenti di Palazzo Matteotti lo aspettavano anche mercoledì e giovedì per ricevere dalle sue mani l’ultima edizione di Tiburno.

Era una vera e propria clientela quella creata negli anni da Guido Andrioli, un uomo che si contraddistingueva per eleganza, buone maniere ed educazione.

Guido si è spento all’età di 82 anni oggi, lunedì 20 aprile, al Policlinico Tor Vergata di Roma dove era stato ricoverato per problemi cardiaci ed è risultato positivo al Coronavirus. Lascia la moglie Assunta e 4 figli.

