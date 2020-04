TIVOLI – Covid-19, gli avvocati donano ecografo e sonde all’ospedale di Palestrina

All’appello hanno risposto tutti con la massima celerità, a tal punto che in due settimane sono stati raccolti i fondi necessari ad acquistare e donare i macchinari.

Così sono stati consegnati un ecografo palmare e due sonde oltre a 15 saturimetri per la misurazione della pressione e cento litri di gel igienizzante al Reparto Covid-19 dell’Ospedale di Palestrina.

Si tratta di apparecchiature acquistate con circa 13 mila euro frutto della raccolta fondi promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli (Coa), alla quale hanno aderito i legali del Foro tiburtino insieme alla Magistratura, al Rotary Club di Tivoli e a privati cittadini.

L’iniziativa solidale è stata un’idea delle consigliere dell’Ordine Narcisa Roxana Stoinoiu, Fabiola Salvati e Anna Rubino, in collaborazione col fratello di quest’ultima, il dottor Luca Rubino responsabile del reparto Covid della Asl che già accoglie 38 malati ed è destinato ad essere un punto di riferimento per l’intera Roma 5.

L’ecografo è stato consegnato proprio nelle mani del dottor Luca Rubino che lo sta già utilizzando.

“La tempestività con cui è stata raccolta la somma e i tempi di consegna sono stati straordinariamente veloci e costituiscono l’elemento fondamentale della riuscita dell’iniziativa – commenta il Presidente del Coa David Bacecci – Ringrazio le colleghe Anna Rubino, Narcisa Stoinoiu e Fabiola Salvati e tutti i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, i membri del Comitato Pari Opportunità e per loro il Presidente Avvocato Anna Rita Magrini.

I miei ringraziamenti vanno anche al Presidente del Tribunale di Tivoli Stefano Carmine Di Michele, al Procuratore della Repubblica Francesco Menditto, al Rotary Club di Tivoli nella persona del Presidente Pietro Conversi che hanno permesso con la loro generosa partecipazione la riuscita dell’iniziativa di solidarietà oltre a tutti i privati cittadini che, numerosi, hanno aderito.

Infine devo ringraziare tutti gli Avvocati del Foro di Tivoli che, in un momento così difficile per la nostra realtà professionale, hanno messo da parte le preoccupazioni e le ansie personali per dedicarsi, con il contributo economico e con la condivisione, a questa iniziativa di solidarietà a conferma che l’Avvocatura è sempre pronta, in ogni momento e in ogni occasione, a difendere i diritti dei più deboli e a svolgere quella funzione sociale che è tipica dell’avvocato”.