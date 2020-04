Un giro in via Lago dei Tartari, la strada dimenticata

Sulle pagine di economia di Tiburno in uscita il 21 aprile, sono stati intervistati alcuni imprenditori che lavorano in via Lago dei Tartari a Guidonia, una strada un po’ dimenticata dall’amministrazione, che l’ha lasciata senza acqua e fogne. Tra i servizi che non ci sono, pure l’impossibilità di avere una connessione internet come si deve. Nonostante ciò aziende prestigiose continuano la loro attività, pur dietro i cancelli chiusi causa le misure di contenimento. E con l’attesa nervosa verso la Fase 2 che forse potrà rivitalizzare aziende al momento spente, con attività in settori in crisi già da tempo.