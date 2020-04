Croce Rossa, Adriano De Nardis rieletto presidente regionale

“Voglio esprimere le mie congratulazioni ad Adriano De Nardis, riconfermato presidente del Comitato regionale del Lazio della Croce Rossa Italiana. Nei giorni scorsi l’Amministrazione regionale ha sottoscritto un prezioso protocollo di intesa con la CRI del Lazio per consegnare gratuitamente a domicilio farmaci e alimenti agli anziani e alle persone fragili, che risiedono negli alloggi Ater. Il presidente De Nardis e i suoi collaboratori del Consiglio direttivo hanno ottenuto circa il 70% delle preferenze dell’Assemblea, un importante riconoscimento per Adriano che guida la CRI del Lazio dal 2013. Ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Croce Rossa italiana, che anche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria garantiscono volontariamente il proprio sostegno con disponibilità e abnegazione”.

È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.