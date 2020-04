La farmacia Lozzi dona 200 mascherine

La Farmacia Lozzi di Colleverde, in questi giorni ha donato 200 mascherine chirurgiche alla Caritas di Colleverde nella speranza che questo sia solo un primo passo e di riuscire a donarne presto anche ad altre associazioni che operano nel territorio.

“L’idea – spiega la dott.ssa Anna Lozzi, titolare dal 2014 della Farmacia Lozzi – è nata dalla volontà di dare un aiuto concreto ad affrontare questo periodo difficile per tutti, ma specialmente per chi non può uscire o non può permettersi nemmeno di comperare le mascherine che oggi sono uno dei prodotti di prima necessità. Mi auguro di poterne donare presto altre alla Caritas e alla Protezione civile. – Conclude la dott.ssa – In momenti come questi tutti ci dobbiamo unire per il bene comune.”