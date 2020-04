Monterotondo – Un nuovo caso positivo e gli aggiornamenti del Sindaco.

Nel Comune di Monterotondo risulta, oggi, un nuovo caso di positività al COVID 19.

Il Sindaco comunica anche:

Più di 12mila i buoni consegnati per oltre 300mila € di valore, andando a toccare 1917 nuclei familiari, corrispondenti a 5142 residenti-

Sono stati consegnati, inoltre, 349 pacchi alimentari a 281 nuclei familiari. 6300 sono le mascherine consegnate in città: 1200 a casa famiglia e residenze per anziani. Le mascherine ancora in distribuzione sono 1800: queste possono essere richieste rivolgendosi alla Protezione Civile di Monterotondo.

Il Sindaco ricorda che i mercati rionali rimangono sospesi fino a nuove disposizioni del Governo e della Regione Lazio. Per quanto riguarda i cimiteri, resta in vigore l’ordinanza di chiusura.