Simone Guglielmo chiede un’intesa tra il Comune di Guidonia e i gestori delle reti telefoniche

Simone Guglielmo, membro del consiglio comunale di Guidonia Montecelio, tramite un post su Facebook rende noto che stamattina ha avanzato la proposta di attuare un protocollo d’intesa tra il Comune di Guidonia e i gestori delle reti telefoniche affinché possa essere fornita in modo del tutto gratuito oppure a canone agevolato la connettività di rete a tutte le famiglie . “È divenuto infatti essenziale in questo periodo di emergenza, – scrive Guglielmo – poter disporre di un collegamento internet che consenta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado del territorio di poter seguire le video lezioni ed effettuare verifiche , interrogazioni, esami universitari e sedute di laurea e sostenere a giugno l’esame di maturità . È dunque – continua – un bene di prima necessità avere una connettività di rete funzionale e veloce in ogni abitazione privata. Questa mia proposta ben si sposa con quella già fatta e approvata all’incirca due settimane fa per la distribuzione da parte della amministrazione di buoni per l’acquisto di Tablet e/o PC da mettere a disposizione sempre di quelle famiglie bisognevoli indicate dai servizi sociali.”

Guglielmo, sottolinea come uno dei compiti principali di un buon amministratore sia quello di garantire il diritto allo studio, del lavoro e della salute ad ogni singolo cittadino.

“Mi adopererò – aggiunge – affinché questa mia proposta sia subito resa fattibile dagli addetti ai lavori del comune di Guidonia Montecelio, vista anche la disponibilità di fondi concessa all’amministrazione dal Governo per l’emergenza Covid19. Spero inoltre che da questa nuova consapevolezza di utilizzo indispensabile della rete ci possa essere subito una velocizzazione del passaggio della fibra su tutto il territorio affinché – conclude il consigliere – tutte le zone ancora lasciate scoperte dal servizio possano quanto prima contare su una connettività più performante ed utile alle nuove necessita rese più immanenti dalla emergenza Coronavirus.”