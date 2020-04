L’amministrazione Comunale di Vicovaro rende noto che scendono a 6 i casi di positività al tampone per COVID – 19 e e 2 delle persone risultate positive nei giorni passati sono state finalmente e ufficialmente dichiarate guarite dalla ASL RM5. Le condizioni di salute invece delle persone ancora positive sono buone o in via di guarigione. L’amministrazione locale chiede di continuare a rispettare le regole.