L’addio virtuale sul nostro sito gli ha tributato migliaia di attestati di stima. Oggi, mercoledì 22 aprile, l’ultimo addio a Guido Andrioli, l’82enne di Colle Fiorito deceduto lunedì scorso al Policlinico Tor Vergata di Roma dove era stato ricoverato per problemi cardiaci ed è risultato positivo al Coronavirus.

Alle ore 11 la salma verrà trasportata al cimitero di Montecelio in attesa della sepoltura.

Guido era uno degli uomini più conosciuti a Guidonia Montecelio, da oltre vent’anni ogni martedì diffondeva oltre trecento copie del nostro settimanale.

Un uomo che si contraddistingueva per eleganza, buone maniere ed educazione.

La redazione rinnova le condoglianze alla famiglia.