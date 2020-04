GUIDONIA – Covid-19, ecco i primi 306 buoni spesa: 48 gli esclusi

Parte oggi, mercoledì 22 aprile, la distribuzione delle prime 306 card relative ai buoni spesa per i cittadini maggiormente in difficoltà a Guidonia Montecelio, con un importo che varia dai 300 ai 500 euro a seconda del nucleo familiare.

Si tratterà di una semplice operazione che prevede la firma di un modulo ed il prelievo delle card per le quali il Governo ha assegnato un finanziamento di 645.279 euro e 5 centesimi.

La distribuzione avverrà negli uffici comunali presso il Centro Commerciale Tiburtino e saranno adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori. Per evitare l’assembramento sono stati convocati gruppi di 20 persone ogni mezz’ora, grazie all’invio di sms personalizzati e la card verrà consegnata solo su appuntamento previo messaggio sms sul proprio cellulare, e pertanto è inutile presentarsi all’ufficio senza essere stati convocati.

Durante la consegna saranno presenti anche i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale per agevolare lo svolgersi delle operazioni.

Su 306 domande considerate idonee dai Servizi sociali quelle aventi diritto al contributo Una Tantum da 500 euro riservato a famiglie con 5 o più persone sono soltanto 42, 142 sono invece quelle che contano fino a 4 persone e percepiranno card da 400 euro, 121 nuclei fino a 2 componenti avranno bonus da 300 euro e 101 da 200 euro.

Sono 48 le domande escluse dai Servizi sociali: 25 perché percepiscono altro reddito, 15 in quanto beneficiari di altro contributo, 4 famiglie addirittura sono residenti in altro Comune, ad un nucleo è stato rifiutato il bonus perché non ha voluto dare indicazioni sui redditi e un altro ancora in quanto la card è stata assegnata ad un componente del suo stesso nucleo familiare.