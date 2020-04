Il Lazio a casa tua, la filiera agricola solidale

Al via il bando Arsial (P)orto Sicuro: per le aziende agricole e quelle ittiche l’opportunità di portare a casa della gente i prodotti tipici del territorio, poiché in questo momento non si può andare direttamente dove si producono e si lavorano. Un modo anche per sostenere economicamente i relativi comparti. Per l’iniziativa “Il Lazio a casa tua, filiera agricola solidale”, ci sono in ballo contributi di 10 mila euro a fondo perduto destinati alle aziende produttrici (agricole e della pesca), a copertura delle spese di consegna a domicilio di questi alimenti. Per partecipare al bando Arsial(P)orto Sicuro, per cui sono stati stanziati 250mila euro, c’è tempo fino al 24 aprile. Per informazioni: arsial.it.

