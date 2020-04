La lettera di una bambina di 8 anni che ha commosso la Protezione Civile di Monterotondo

Da giorni la Protezione civile di Monterotondo è in prima linea per le raccolte solidali. A tre settimane dalla sua istituzione, il 31 marzo, sul conto corrente erano già arrivati in totale circa 15.000 euro, donati dai cittadini con somme variabili dai 10 ai 2000 euro. La Protezione Civile presieduta da Marco D’Angelo ne ha usati per ora circa 10.000 per procurarsi beni alimentari come ravioli, farina, legumi, succhi di frutta, snack o cioccolatini che ha voluto includere nei pacchi alimentari solidali, e i rimanenti verranno spesi negli stesi articoli nei giorni a venire. I fondi derivanti dal conto corrente intestato alla Protezione Civile hanno permesso l’acquisto della metà del materiale oggi accatastato nel magazzino del COC.

Ma in questi giorni c’è stata una lettera che ha attirato l’attenzione dei volontari. L’ha lasciata una bambina di 8 anni di nome Gaia. “Io e la mia famiglia abbiamo deciso di condividere la nostra gioia con chi ne ha più bisogno – si legge nella lettera – Oggi, 20 aprile, i mei genitori festeggiano il loro decimo anniversario di matrimonio, quindi vogliamo donare del cibo per i più bisognosi”.

Una lettera condivisa dai volontari che hanno commentato “Ogni tanto anche noi restiamo senza parole”.