Le pensioni arrivano prima, ecco la data di accredito Inps

Le date riportate nel Calendario pagamento pensioni 2020 INPS sono state aggiornate per un’importante novità legislativa. Il nuovo decreto Conte prevede che i pensionati affiliati a Poste Italiane ricevano l’importo assegno pensione in anticipo per tre mesi.

I pagamenti pensionistici si anticipano anche a maggio e giugno, perciò cambia il calendario per il pagamento delle pensioni. Nel dettaglio:

Dal 27 al 30 aprile si può ritirare la mensilità delle pensioni di maggio 2020. Ci sarà l’accredito dell’ assegno pensione , invalidità, accompagnamento, indennità, cassa integrati, lavoratori in disoccupazione Naspi.

, invalidità, accompagnamento, indennità, cassa integrati, lavoratori in disoccupazione Naspi. Dal 26 al 30 maggio si può ritirare la mensilità delle pensioni di giugno 2020. Ci sarà l’accredito dell’assegno pensione, invalidità, accompagnamento, indennità, cassa integrati, lavoratori in disoccupazione Naspi.

Alla luce di questa importante novità ecco il calendario pagamento pensioni 2020 INPS dettagliato e aggiornato alle nuove direttive.

Calendario pagamento pensioni 2020

Ecco il Calendario pagamento pensioni INPS 2020 completo con le date di accredito della pensione INPS mese per mese, anno 2020: