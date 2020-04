Monterotondo – Un nuovo caso di positività. Gli aggiornamenti del Sindaco.

Nella giornata di oggi è stato comunicato un nuovo caso di positività al COVID19. Quattro persone sono uscite dall’isolamento.

Il totale attuale è di 19 positivi nel territorio comunale

PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:

Oggi sono stati stabiliti i criteri per l’erogazione dei buoni spesa con i fondi rimasti a disposizione dopo la chiusura dei primi due avvisi pubblici.

Il Sindaco Varone comunica:

Abbiamo deciso di fornire un nuovo contributo per la spesa che verrà erogato, a partire da questo fine settimana, a tutte le famiglie già censite grazie alle precedenti richieste per un totale di circa 1900 nuclei famigliari corrispondenti a 5070 persone.

L’altra parte dei fondi restanti, messi a disposizione dal Governo e dalla Regione Lazio, abbiamo deciso che saranno gestiti direttamente dal Comune di Monterotondo attraverso i nostri Servizi Sociali e dai volontari instancabili dell’Associazione Protezione Civile e Ambientale di Monterotondo, tramite l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità che saranno distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà.