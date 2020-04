Tivoli, l'Olindo Galli si rifà il look in attesa della ripresa - FOTO

di Valerio De Benedetti

C’è attesa per conoscere le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla possibile ripresa dei campionati di calcio. La Tivoli, militante in quello di Eccellenza, ha approfittato dello stop forzato per effettuare alcuni lavori all’interno del complesso dell’Olindo Galli. Oltre alle opere di sanificazione e igienizzazione necesserie, la società è intervenuta anche sul terreno di gioco, rimesso a nuovo, e sugli spogliatoi, ammodernati. Il modo migliore per ripartire e tornare alla normalità. Ecco le foto.