25 Aprile: a Tivoli una cerimonia senza cortei

A Tivoli, il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo non sarà celebrato. A causa dell’emergenza in atto sono state annullate tutte le commemorazioni tradizionali della Festa della Repubblica a partire dal solito corteo che si muove dal Comune e si ferma nei punti simbolo della città – piazza Rivarola, Rocca Pia, Monumento ai Caduti, sino a piazza Garibaldi.

Quella di quest’anno sarà una commemorazione silenziosa a cui prenderanno parte solo ed esclusivamente il sindaco Giuseppe Proietti, la presidente dell’Anpi di Tivoli Virginia Maggi e il consigliere del sindaco delegato ai Rapporti con le associazioni d’arma e combattentistiche Paolo Cicolani. Nel corso della mattinata, questi osserveranno un momento di raccoglimento per le vittime della guerra di Liberazione e della persecuzione politica negli anni della dittatura fascista prima a piazza Rivarola e, successivamente, davanti al sacrario di Rocca Pia.

“L’epidemia sanitaria in corso – dice Proietti – terrà dunque i cittadini, le associazioni e tutte le autorità lontane dai luoghi del ricordo e della memoria, ma non spegnerà il coinvolgimento morale e civico in una giornata che celebra il primo momento storico verso la nascita della Repubblica.”